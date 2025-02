Brasil e Noruega assinam acordo para impulsionar transporte marítimo sustentável Iniciativa será apresentada na Cúpula do Clima, COP 30, em Belém, Pará, em novembro deste ano Conexão Porto & Indústria|Do R7 28/02/2025 - 11h51 (Atualizado em 28/02/2025 - 11h51 ) twitter

O Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o embaixador da Noruega, Odd Rudd, assinaram um memorando de entendimento para promover o transporte marítimo sustentável.

Esse acordo visa estabelecer um corredor marítimo entre Brasil e Noruega, utilizando navios com tecnologia avançada de combustíveis de baixo ou zero carbono, o que reduziria emissões de gases de efeito estufa.

O projeto piloto envolverá parcerias com indústrias e institutos de pesquisa para identificar rotas e portos estratégicos, além de desenvolver combustíveis de emissão zero. A iniciativa será apresentada na Cúpula do Clima, COP 30, em Belém, Pará, em novembro deste ano.