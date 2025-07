BTP com elas: 30 mulheres da região se formam em projeto realizado por terminal Durante dois meses, elas participaram de aulas teóricas e práticas sobre o funcionamento do porto Conexão Porto & Indústria|Do R7 30/06/2025 - 20h23 (Atualizado em 30/06/2025 - 20h23 ) twitter

Trinta mulheres em Santos receberam certificados do curso BTP, parte de um projeto de diversidade e inclusão no setor portuário. Durante dois meses, elas participaram de aulas teóricas e práticas sobre o funcionamento do porto, liderança e sustentabilidade. O programa visa capacitar mulheres para um mercado tradicionalmente masculino, já tendo admitido mais de 10 participantes. A experiência despertou habilidades e fortaleceu sonhos, mostrando que há espaço para elas no porto.