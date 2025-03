Carbo Flix firma parceria com sindicatos de transportadores e lança benefícios para caminhoneiros Plataforma oferece telemedicina, suporte nutricional e descarbonização de motores para caminhoneiros em SP e SC Conexão Porto & Indústria|Do R7 18/03/2025 - 16h05 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h05 ) twitter

A Carbo Flix, plataforma dedicada à qualidade de vida dos caminhoneiros, anuncia parceria com sindicatos de transportadores autônomos, em São Paulo e Santa Catarina.

O CEO Teles Botelho destaca a inovação na descarbonização de motores, oferecendo mais de 20 benefícios acessíveis, como telemedicina e suporte nutricional. A assinatura do aplicativo é acessível e visa restaurar a eficiência dos veículos, economizando combustível.

A Carbo Flix promove eventos no Porto de Santos, com palestras e workshops, buscando unir forças com sindicatos e melhorar o setor rodoviário brasileiro.