Coleta de sedimentos inicia construção no túnel Santos-Guarujá A operação suspendeu a passagem de navios por dez horas e estima-se que 2,8 milhões de metros cúbicos de sedimento foram dragados Conexão Porto & Indústria|Do R7 05/03/2025 - 18h14 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h14 )

Na segunda-feira (03), uma coleta de sedimentos realizada no Canal do Porto de Santos marcou o início da construção do túnel imerso entre Santos e Guarujá, em São Paulo.

Técnicos da FIPE, em parceria com a Autoridade Portuária de Santos, realizaram a sondagem para garantir a segurança ambiental. O procedimento teve como objetivo analisar a qualidade do solo e verificar a ausência de contaminação, conforme determinação da CETESB.

A operação suspendeu a passagem de navios por dez horas e estima-se que 2,8 milhões de metros cúbicos de sedimento foram dragados. O projeto, com extensão de 1,5 km, terá 860 metros submersos e deve durar três anos.