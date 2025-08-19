Comércio entre Brasil e China: momento é bom para novos negócios, afirma especialista A demanda chinesa por alimentos, cosméticos e moda praia cresce Conexão Porto & Indústria|Do R7 19/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 19/08/2025 - 19h57 ) twitter

Com tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros, empresas buscam a China como mercado alternativo. Fagner Santos, especialista em comércio exterior, destaca a importância de internacionalizar e seguir o exemplo do setor cafeeiro. A demanda chinesa por alimentos, cosméticos e moda praia cresce, e feiras como a Canton Fair e a CIEE são estratégicas para empresários brasileiros.