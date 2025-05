Comércio exterior: dificuldades do setor são discutidas durante a Intermodal A feira proporcionou oportunidades de networking e negócios, apesar dos desafios enfrentados Conexão Porto & Indústria|Do R7 06/05/2025 - 21h32 (Atualizado em 06/05/2025 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresas brasileiras discutem desafios e estratégias no comércio exterior, abordando rotas alternativas para evitar zonas de conflito como o Mar Vermelho e o Canal do Panamá. A crise do Canal de Suez e a iminência dos EUA retomarem o controle do Canal do Panamá são preocupações centrais.

Além disso, a greve dos auditores fiscais impacta custos e logística, enquanto a busca por soluções ecológicas enfrenta resistência devido aos custos elevados. Jackson Campos destaca o sucesso da participação na Intermodal 2025, com mais de 60 reuniões realizadas. A feira proporcionou oportunidades de networking e negócios, apesar dos desafios enfrentados.