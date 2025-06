Comissão da OAB trabalha para fomentar atividades portuárias em Praia Grande (SP) A cidade planeja atrair investimentos internacionais Conexão Porto & Indústria|Do R7 16/06/2025 - 19h51 (Atualizado em 16/06/2025 - 19h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Praia Grande (SP), próxima ao Porto de Santos, busca se destacar no setor portuário. Com áreas disponíveis para atividades logísticas, a cidade planeja atrair investimentos internacionais, especialmente da China. A comissão local de direito marítimo e negócios internacionais visa facilitar a instalação de empresas e estreitar relações com investidores estrangeiros.