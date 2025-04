Confira os destaques desta semana na Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI Acompanhe os principais destaques da semana em Brasília, com foco nas discussões sobre acessos portuários e aeroportuários no Brasil Conexão Porto & Indústria|Do R7 11/04/2025 - 20h30 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h30 ) twitter

A reunião do Comitê Temático do IBI destacou preocupações com o Porto de Santos e ações para a reforma após o incidente com o navio Olavo Bilac. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou um balanço de sua gestão e planos para 2025-2026, incluindo concessões e investimentos significativos em aeroportos e portos.

A desburocratização do setor aquaviário foi debatida no programa Navegue Simples. Já o Terceiro Seminário do sistema Porto Sem Papel apresentou inovações e planejamento estratégico para 2025.