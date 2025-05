“Conhecendo ODS”: projeto patrocinado pela Wilson Sons tem evento em escola no Guarujá (SP) O projeto oferece atividades interativas, como reciclagem e realidade virtual Conexão Porto & Indústria|Do R7 12/05/2025 - 21h03 (Atualizado em 12/05/2025 - 21h03 ) twitter

O projeto Conhecendo os ODS desembarcou em Guarujá (SP) com uma programação especial para estudantes e educadores da rede pública, patrocinado por uma empresa do setor portuário. A iniciativa, apoiada pela Lei de Incentivo à Cultura, combina teatro, oficinas criativas e experiências tecnológicas para discutir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Wilson Sons destaca a importância de apoiar a educação como caminho para a transformação social. O projeto oferece atividades interativas, como reciclagem e realidade virtual, e reforça a inclusão com recursos como intérprete de libras e rampas de acesso.