Cursos ligados ao Porto: Fundação CENEP tem aumento de 190% no número de alunos

A Fundação CENEP, o Centro de Excelência Portuária de Santos, registrou um aumento de 190% no número de alunos entre 2020 e 2024, refletindo a expansão do Porto de Santos e a crescente demanda por capacitação no setor. Com cursos variados e parcerias estratégicas, a instituição se destaca na formação de profissionais para o mercado portuário, enquanto planeja ampliar sua oferta educacional e tecnológica.