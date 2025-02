Donald Trump assina saída dos EUA do Acordo de Paris Tratado se compromete a reduzir os efeitos das mudanças climáticas e conta com a colaboração do setor portuário

Conexão Porto & Indústria|Do R7 29/01/2025 - 15h36 (Atualizado em 29/01/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share