Edital do túnel submerso entre Santos e Guarujá será lançado no próximo dia 27 Governo Federal e Governo de São Paulo formalizaram convênio que viabiliza construção Conexão Porto & Indústria|Do R7 17/02/2025 - 14h51 (Atualizado em 17/02/2025 - 14h51 )

Com investimento de cerca de R$6 bilhões, a maior obra de infraestrutura do Programa de Aceleração ao Crescimento (PAC) será do túnel submerso entre Santos e Guarujá. Após formalização do Governo Federal e Governo de São Paulo, o convênio que viabiliza a construção foi firmado e o edital será lançado no dia 27 de fevereiro; já o leilão, está previsto para o dia 1 de agosto. A obra é a primeira deste tipo no Brasil e será a maior da América Latina.