Educação portuária: projeto vai levar conhecimento para alunos de Santos
Com apoio de empresas e da Secretaria de Educação, o projeto inclui visitas escolares, cartilhas educativas e experiências 3D
O projeto Educação Portuária, em Santos (SP), visa ensinar crianças de escolas municipais sobre o Porto de Santos de forma lúdica e tecnológica. Com apoio de empresas e da Secretaria de Educação, o projeto inclui visitas escolares, cartilhas educativas e experiências 3D. As crianças atuarão como multiplicadoras de conhecimento, e participarão de concursos culturais com premiações.