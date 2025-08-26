Educação portuária: projeto vai levar conhecimento para alunos de Santos Com apoio de empresas e da Secretaria de Educação, o projeto inclui visitas escolares, cartilhas educativas e experiências 3D Conexão Porto & Indústria|Do R7 26/08/2025 - 20h32 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto Educação Portuária, em Santos (SP), visa ensinar crianças de escolas municipais sobre o Porto de Santos de forma lúdica e tecnológica. Com apoio de empresas e da Secretaria de Educação, o projeto inclui visitas escolares, cartilhas educativas e experiências 3D. As crianças atuarão como multiplicadoras de conhecimento, e participarão de concursos culturais com premiações.