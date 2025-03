Em visita oficial: Embraer acerta venda de jatos para empresa japonesa Foi discutido a ampliação de voos entre Brasil e Japão Conexão Porto & Indústria|Do R7 27/03/2025 - 14h11 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciaram, em Tóquio, a compra de quinze jatos pela All Nippon Airways, com possibilidade de mais cinco aeronaves. A decisão reforça a importância dos produtos da Embraer no mercado internacional.

Além disso, discutiram a ampliação de voos entre Brasil e Japão, revisitando um acordo de cooperação dos anos 60 para desburocratizar e criar um novo ambiente regulatório. O objetivo é aumentar as rotas de voos diretos entre os dois países, algo que não ocorre há 14 anos.