Empresa desenvolve sistema que evita desperdícios e que impacta o meio ambiente

Uma empresa brasileira desenvolveu um sistema inovador que evita o desperdício de produtos, incluindo alimentos e bens de consumo, economizando bilhões de reais. Vinícius Alves, ex-advogado, inspirou-se a criar essa solução ao presenciar crianças pedindo comida enquanto produtos eram descartados por questões estéticas.

Desde 2016, a empresa tem crescido, expandindo-se de Minas Gerais para São Paulo e outros países. Utilizando inteligência artificial, a tecnologia recoloca produtos próximos ao vencimento ou com avarias no mercado, evitando o descarte e reduzindo emissões de CO2 e consumo de água. Em 2024, a empresa recolocou 10,2 mil toneladas de produtos, quase o dobro do ano anterior, demonstrando um impacto positivo significativo no meio ambiente.