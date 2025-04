Empresária vai levar linguagem das redes para jovens em evento de comércio exterior Brasil Comex Experience acontecerá em Santos (SP) e será transmitido online Conexão Porto & Indústria|Do R7 07/04/2025 - 20h39 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h39 ) twitter

O evento Brasil Comex Experience em Santos (SP) destaca o crescente interesse de jovens profissionais no comércio exterior. Kauana Pacheco, painelista do evento, explora como a internet e as redes sociais podem impulsionar negócios, destacando a comunicação como ferramenta essencial em diversos departamentos.

A discussão aborda desafios logísticos e a importância de uma comunicação eficaz para evitar prejuízos. Kauana compartilha sua experiência e a criação de uma assessoria de comunicação e marketing voltada para o comércio exterior.

O evento também oferece tours culturais e portuários, e será transmitido online com tradução para inglês, ampliando o alcance internacional.