Especialista comenta novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao comércio exterior Tema será discutido em evento realizado em Santos (SP) Conexão Porto & Indústria|Do R7 03/04/2025 - 20h08 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h08 )

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos está impactando o comércio exterior, sendo tema de debate no Brasil Comex Experience em Santos (SP). Leonardo Renales, organizador do evento, discute as consequências da decisão de Donald Trump, destacando o impacto no setor de aço e a necessidade de renegociação entre compradores e vendedores para manter a estabilidade.

Apesar dos desafios, Renales vê oportunidades para o Brasil, que possui uma participação global de apenas 0,43%, atrás de países como Panamá e Rússia. A China lidera com 14% de participação, seguida pelos EUA e Alemanha.