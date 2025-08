Especialistas comentam polêmica em torno de medidas sobre descarte de água de lastro Especialistas comentam polêmica em torno de medidas sobre descarte de água de lastro Conexão Porto & Indústria|Do R7 31/07/2025 - 20h35 (Atualizado em 31/07/2025 - 20h35 ) twitter

A decisão da 17ª Vara Federal de Brasília sobre a norma de descarte de água de lastro no Porto de Santos revela falhas na legislação brasileira. O descarte incorreto ameaça o meio ambiente e a saúde pública, impactando a pesca e o turismo. Especialistas defendem uma legislação clara e sustentável, com certificações voluntárias e governança inclusiva para portos no Brasil.