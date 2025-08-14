Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Evento no interior de SP apresenta carro que faz mil quilômetros com 30 litros etanol

O evento reúne 3.000 produtos e 600 marcas, focando em tecnologia e sustentabilidade

Conexão Porto & Indústria|Do R7

A 31ª edição da Fenasucro e Agrocana em Sertãozinho, SP, atrai visitantes de 60 países e promete negócios de R$ 13 bilhões. Destaque para o carro que percorre 1.000 km com 30 litros de etanol, um protótipo da montadora paulista. O evento reúne 3.000 produtos e 600 marcas, focando em tecnologia e sustentabilidade. Discussões sobre tarifas americanas de etanol também marcam presença.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.