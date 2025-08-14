Evento no interior de SP apresenta carro que faz mil quilômetros com 30 litros etanol O evento reúne 3.000 produtos e 600 marcas, focando em tecnologia e sustentabilidade Conexão Porto & Indústria|Do R7 14/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 14/08/2025 - 20h47 ) twitter

A 31ª edição da Fenasucro e Agrocana em Sertãozinho, SP, atrai visitantes de 60 países e promete negócios de R$ 13 bilhões. Destaque para o carro que percorre 1.000 km com 30 litros de etanol, um protótipo da montadora paulista. O evento reúne 3.000 produtos e 600 marcas, focando em tecnologia e sustentabilidade. Discussões sobre tarifas americanas de etanol também marcam presença.