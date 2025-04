Evento reúne mulheres cafeicultoras para troca de experiências sobre sustentabilidade O evento destacou o protagonismo feminino no setor cafeeiro Conexão Porto & Indústria|Do R7 15/04/2025 - 20h43 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h43 ) twitter

Cerca de 30 mulheres produtoras de café especial se reuniram em São Joaquim da Barra, em São Paulo, para compartilhar conhecimentos e experiências na produção de café sustentável. O evento destacou o protagonismo feminino no setor cafeeiro, com palestras sobre agricultura familiar e uso de defensivos biológicos.

A pesquisadora Patrícia Moraes da Mata enfatizou a força das mulheres no agro, buscando empoderá-las e valorizar seu trabalho. As participantes visitaram uma fábrica de biológicos e trocaram ideias, fortalecendo parcerias e a união entre as cafeicultoras.