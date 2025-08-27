Expansão do Porto de Santos avança com consulta pública O Governo Federal iniciou uma consulta pública para o projeto, que pode aumentar a área portuária para mais de 20 milhões de metros quadrados Conexão Porto & Indústria|Do R7 27/08/2025 - 20h13 (Atualizado em 27/08/2025 - 20h13 ) twitter

O Porto de Santos, o maior da América Latina, está prestes a expandir sua área em até 164% nas próximas décadas. O Governo Federal iniciou uma consulta pública para o projeto, que pode aumentar a área portuária para mais de 20 milhões de metros quadrados, incluindo novas áreas em Cubatão, São Vicente e Bertioga. A primeira etapa da expansão pode ser autorizada até setembro, segundo o ministro Silvio Costa Filho.