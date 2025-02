Exportação de café produzido em SP sobe 82,7% em janeiro Falta do produto no mercado fez o grão ser vendido com preço quase 70% maior Conexão Porto & Indústria|Do R7 26/02/2025 - 14h59 (Atualizado em 26/02/2025 - 14h59 ) twitter

As exportações de café produzido em São Paulo tiveram aumento de mais de 82% em janeiro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.

A falta do produto no mercado fez o grão ser vendido com preço quase 70% maior.