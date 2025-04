Feira de tecnologia agro em Goiás movimenta mais de R$ 10 bilhões Evento teve mais de 140 mil visitantes e trouxe inovações para setor Conexão Porto & Indústria|Do R7 14/04/2025 - 20h23 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h23 ) twitter

A Tecnoshow Comigo 2025, realizada em Goiás, alcançou um marco histórico com R$ 10 bilhões em negócios durante seus cinco dias de evento. Com a presença de 140 mil visitantes, a feira destacou-se pela inovação em tecnologia agrícola e pecuária, superando expectativas e estabelecendo novos recordes de vendas.

A edição deste ano foi considerada a melhor em termos de negócios, com expositores celebrando os resultados e a economia local de Rio Verde (GO) recebendo um impulso significativo. Além de negócios, a feira promoveu ações sociais, pesquisa e ensino, reforçando seu papel essencial no agronegócio brasileiro. A próxima edição já está marcada para abril de 2026.