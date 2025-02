Festival Oceano acontece no próximo sábado (1) Evento faz parte da comemoração dos 133 anos do Porto de Santos (SP) Conexão Porto & Indústria|Do R7 31/01/2025 - 15h09 (Atualizado em 31/01/2025 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A terceira edição do Festival Oceano acontece no próximo sábado, 1º de fevereiro, de 10h às 18h, na sede da Autoridade Portuária de Santos (SP). O festival faz parte da programação do Festival Porto Cidade, que comemora os 133 anos do Porto de Santos e tem como objetivo levar conscientização ambiental por meio da arte e da cultura.

Com destaques na necessidade de reduzir o lixo e proteger os recursos marinhos, a programação traz exposições, oficinas educativas e uma feirinha sustentável.