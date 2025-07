Fórum Conexão Porto Indústria: evento de 2025 é lançado na sede da RECORD Litoral O secretário de Portos de Santos, Bruno Orlandi, destacou a importância do Porto de Santos para a economia e o turismo local Conexão Porto & Indústria|Do R7 01/07/2025 - 20h59 (Atualizado em 01/07/2025 - 20h59 ) twitter

O programa Conexão Porto & Indústria, transmitido ao vivo da sede da Record Litoral e Vale, abordou a edição de 2025 do fórum e as novidades do evento. O secretário de Portos de Santos, Bruno Orlandi, destacou a importância do Porto de Santos para a economia e o turismo local. O prefeito de São Vicente, Caio Amado, falou sobre a expansão portuária e o impacto econômico positivo na região, além de iniciativas para atrair indústrias e gerar empregos.