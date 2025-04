Grain Day: evento que vai discutir o setor de grãos será realizado em Santos (SP) Temas técnicos e portuários estarão na pauta, destacando a importância do Porto de Santos Conexão Porto & Indústria|Do R7 09/04/2025 - 21h09 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h09 ) twitter

A Associação Comercial de Santos realiza o primeiro Grain Day, evento que reúne toda a cadeia do setor de grãos no Brasil. Em parceria com a ANEC, o evento aborda temas técnicos e portuários, destacando a importância do Porto de Santos.

Discussões incluem a digitalização de documentos de exportação e o impacto das tarifas dos EUA. O evento também ressalta o papel do Brasil no combate à fome mundial através das exportações de grãos. O Grain Day está com inscrições esgotadas, mas poderá ser assistido através do Youtube.