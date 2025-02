Greve de auditores fiscais deixa cargas sem liberação do porto de Santos (SP) Em todo Brasil, 200 mil remessas estão paradas em portos e aeroportos Conexão Porto & Indústria|Do R7 18/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h26 ) twitter

A paralisação dos auditores fiscais da Receita Federal tem causado prejuízos milionários em portos e aeroportos de todo o Brasil.

Mais de 200 mil remessas estão paradas em todo o território nacional. Em Santos (SP), contêineres se acumulam, gerando perdas significativas.

De acordo com Hugo Cesar Evangelista, diretor do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, em condições normais, as cargas são liberadas em um prazo de 3 a 7 dias. Com a paralisação, o prazo médio agora é de 35 a 40 dias.

A categoria está em greve há 15 dias e a reivindicação é de reajuste salarial de 19%. Procurado, o Ministério da Fazenda informou que não comentará sobre a paralisação.