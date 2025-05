Gripe aviária: mesmo sem registro de casos, produtores de SP intensificam cuidados Com foco em biossegurança, as granjas restringem acesso e reforçam higienização Conexão Porto & Indústria|Do R7 27/05/2025 - 20h40 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h40 ) twitter

Produtores de São Paulo intensificam medidas sanitárias para prevenir a gripe aviária, apesar de não haver registros da doença no estado. Com foco em biossegurança, as granjas restringem acesso e reforçam higienização. A suspensão de importações de carne de frango afeta o setor, mas a economia local ainda não sente impacto. Autoridades mantêm vigilância ativa para evitar novos contágios.