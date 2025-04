Guarujá cria comissão para acompanhar projeto e decisões sobre túnel imerso Ação visa minimizar os impactos da construção na população Conexão Porto & Indústria|Do R7 11/04/2025 - 20h21 (Atualizado em 11/04/2025 - 20h21 ) twitter

A Prefeitura de Guarujá (SP) criou uma comissão para monitorar o desenvolvimento do túnel imerso Santos-Guarujá, visando minimizar impactos na população e discutir soluções de mobilidade urbana. As reuniões mensais incluirão representantes da sociedade civil.

A comissão atuará como elo entre a autoridade portuária, governos estadual e federal e a população, garantindo informações precisas sobre o projeto.

A preocupação central é evitar desapropriações e otimizar o tráfego, com foco na Avenida Thiago Ferreira e na integração com o VLT. Além disso, há planos para expandir a área retroportuária, transformando-a em condomínios logísticos para melhorar a eficiência do Porto de Santos.