Inteligência artificial garante aumento de produtividade no agronegócio A integração de tecnologias oferece soluções facilitadas e com menor gasto Conexão Porto & Indústria|Do R7 23/04/2025 - 20h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h07 )

A inteligência artificial está transformando o agronegócio brasileiro, promovendo aumento de produtividade e sustentabilidade. A integração de novas tecnologias está impulsionando a eficiência no campo, reduzindo custos e gerando impacto positivo no meio ambiente.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq indicam um aumento de 8% nas vendas de máquinas agrícolas, com faturamento previsto de R$ 66 bilhões.

As máquinas modernas, equipadas com IA, oferecem soluções como menor consumo de combustível e uso reduzido de defensivos químicos. Exemplos incluem plantadeiras autônomas e pulverizadores com controle individual de bicos.