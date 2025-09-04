Leilão de concessão do Túnel Santos-Guarujá está confirmado para amanhã (5) Com investimento de R$ 6,8 bilhões, o projeto inclui 1,5 km de extensão e 870 metros imersos Conexão Porto & Indústria|Do R7 04/09/2025 - 20h43 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h43 ) twitter

O governo de São Paulo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Antaq, realiza o leilão para a concessão do túnel submerso Santos-Guarujá, a maior obra do novo PAC. Com investimento de R$ 6,8 bilhões, o projeto inclui 1,5 km de extensão e 870 metros imersos, com faixas para VLT, pedestres e ciclistas. A concessão terá 32 anos, com fiscalização da Antaq e ARTESP.