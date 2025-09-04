Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Leilão de concessão do Túnel Santos-Guarujá está confirmado para amanhã (5)

Com investimento de R$ 6,8 bilhões, o projeto inclui 1,5 km de extensão e 870 metros imersos

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O governo de São Paulo, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Antaq, realiza o leilão para a concessão do túnel submerso Santos-Guarujá, a maior obra do novo PAC. Com investimento de R$ 6,8 bilhões, o projeto inclui 1,5 km de extensão e 870 metros imersos, com faixas para VLT, pedestres e ciclistas. A concessão terá 32 anos, com fiscalização da Antaq e ARTESP.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.