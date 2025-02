Lula sanciona lei que autoriza geração de energia em plataforma offshore Conexão Porto & Indústria recebeu o CEO da Tildawatt para falar deste assunto Conexão Porto & Indústria|Do R7 06/02/2025 - 15h20 (Atualizado em 06/02/2025 - 15h20 ) twitter

No dia 10 de janeiro, o Governo Federal autorizou e estabeleceu diretrizes para a geração de energia em plataformas offshore. Nessa opção, turbinas eólicas instaladas em plataformas fixas ou flutuantes localizadas no mar são um dos diferenciais, pois os aerogeradores são maiores do que os utilizados em terra firme.

Para comentar essa mudança, Mauricio Queiroz, CEO da Tildawatt, esteve no Conexão Porto & Indústria detsa quarta-feira (05).