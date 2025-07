Maior navio da Marinha brasileira será aberto à visitação neste domingo (6) em Santos (SP) A visitação ocorrerá das 9h às 15h, com entrada gratuita Conexão Porto & Indústria|Do R7 04/07/2025 - 20h30 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O navio aeródromo multipropósito Atlântico, maior da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública no Porto de Santos neste domingo (6). Incorporado pela Marinha do Brasil em 2018, após 20 anos de serviço na marinha britânica, o Atlântico participou de operações humanitárias em Kosovo, América Central, Serra Leoa e Líbia. A visitação ocorrerá das 9h às 15h, com entrada gratuita.