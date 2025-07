Ministério prepara licitação do canal de acesso ao Porto de Santos ainda para 2025 O investimento será de R$ 6,45 bilhões Conexão Porto & Indústria|Do R7 10/07/2025 - 20h13 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h13 ) twitter

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a licitação para o canal de acesso ao Porto de Santos, com investimento de R$ 6,45 bilhões. O projeto visa aumentar a profundidade do canal para 17 metros, permitindo a entrada de navios maiores e impulsionando a economia local. A concessão deve gerar empregos e melhorar a eficiência portuária, com o leilão previsto ainda para este ano.