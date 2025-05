Ministério Público pede suspensão de leilão do terminal TECOM Santos 10 MP demonstrou preocupação sobre o modelo de licitação proposto Conexão Porto & Indústria|Do R7 29/05/2025 - 20h52 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h52 ) twitter

O subprocurador geral do Ministério Público, Lucas Rocha Furtado, expressou preocupações sobre o modelo de licitação do TECOM Santos 10 proposto pela Antaq. Ele destaca que a restrição a empresas consolidadas pode violar princípios de isonomia e livre concorrência, limitando a participação e a competitividade no certame.