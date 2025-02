Ministro de Portos assina acordo de cooperação com governo da França

Ministro de Portos assina acordo de cooperação com governo da França O encontro ocorreu na última segunda-feira (10) Conexão Porto & Indústria|Do R7 13/02/2025 - 12h21 (Atualizado em 13/02/2025 - 12h21 ) twitter

O Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, se reuniu com o representante do governo francês, no dia 12 de fevereiro deste ano e, além de temas sobre sustentabilidade e boas práticas em gestão portuária, foi assinado um acordo de cooperação entre os países.

Brasil e França mantêm uma relação estratégica na área portuária, baseada no intercâmbio de conhecimento, investimentos e parcerias institucionais no setor portuário.

Costa Filho aproveitou para mencionar o processo para a primeira concessão hidroviária do país no Rio Paraguai, o que deverá gerar um aumento expressivo na movimentação de cargas.