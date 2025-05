Ministro do STF dá aula magna para abrir mestrado em Direito Marítimo e Portuário A palestra foi uma oportunidade única para alunos de graduação e pós-graduação ouvirem sobre o papel da justiça no estado brasileiro Conexão Porto & Indústria|Do R7 07/05/2025 - 20h32 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h17 ) twitter

No dia 25 de abril, a Universidade de Santa Cecília (Unisanta) realizou uma aula magna do curso de mestrado em Direito, com foco em Direito Portuário Marítimo e Direito da Saúde. O evento contou com a presença do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que abordou o tema ‘Direito e Justiça no Brasil’.

A palestra foi uma oportunidade única para alunos de graduação e pós-graduação ouvirem sobre o papel da justiça no estado brasileiro. O professor do curso destacou a importância do novo mestrado em Direito Portuário Marítimo, o primeiro do Brasil, que oferece aulas híbridas e atrai profissionais de todo o país.

As inscrições para o mestrado estão abertas, com informações disponíveis no site da universidade.