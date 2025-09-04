Logo R7.com
MP pede ao Tribunal de Contas da União a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá

O subprocurador Lucas Rocha Furtado questiona o modelo do leilão, que teria inviabilizado a participação de empresas nacionais

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas da União a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá, alegando favorecimento a grupos estrangeiros e restrições a empresas brasileiras. O subprocurador Lucas Rocha Furtado questiona o modelo do leilão, que teria inviabilizado a participação de empresas nacionais. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nega ter recebido o ofício e o leilão segue confirmado, com presença de autoridades.

