MP pede ao Tribunal de Contas da União a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá O subprocurador Lucas Rocha Furtado questiona o modelo do leilão, que teria inviabilizado a participação de empresas nacionais Conexão Porto & Indústria|Do R7 03/09/2025 - 21h18 (Atualizado em 03/09/2025 - 21h18 )

O Ministério Público solicitou ao Tribunal de Contas da União a suspensão do leilão do túnel Santos-Guarujá, alegando favorecimento a grupos estrangeiros e restrições a empresas brasileiras. O subprocurador Lucas Rocha Furtado questiona o modelo do leilão, que teria inviabilizado a participação de empresas nacionais. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) nega ter recebido o ofício e o leilão segue confirmado, com presença de autoridades.