Mudanças climáticas e mercado internacional afetam valor do café no Brasil Especialistas alertam que os preços devem continuar elevados em 2026

O preço do café disparou em 2025, tornando-se o item que mais encareceu na cesta básica do brasileiro. Influenciado por mudanças climáticas e a alta demanda no mercado internacional, o café subiu 116% em quatro anos. Especialistas alertam que os preços devem continuar elevados em 2026 devido à escassez de estoques mundiais e problemas climáticos que afetaram a produção.