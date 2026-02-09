Logo R7.com
Mudanças climáticas e mercado internacional afetam valor do café no Brasil

Especialistas alertam que os preços devem continuar elevados em 2026

Conexão Porto & Indústria|Do R7

O preço do café disparou em 2025, tornando-se o item que mais encareceu na cesta básica do brasileiro. Influenciado por mudanças climáticas e a alta demanda no mercado internacional, o café subiu 116% em quatro anos. Especialistas alertam que os preços devem continuar elevados em 2026 devido à escassez de estoques mundiais e problemas climáticos que afetaram a produção.

