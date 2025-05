Novidades do Túnel Santos-Guarujá: edital de seguro portuário e missão internacional em Hamburgo Frente Parlamentar conhece o túnel Fehmarbelt na Alemanha e APS lança licitação de seguro compreensivo Conexão Porto & Indústria|Do R7 05/05/2025 - 20h19 (Atualizado em 05/05/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Autoridade Portuária do Porto de Santos (APS) lançou um edital para contratação de seguro compreensivo, visando proteger seu patrimônio e cobrir danos a terceiros. A licitação busca substituir o contrato atual e garantir estabilidade financeira. O seguro abrangerá bens e instalações em locais estratégicos, conforme normas da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Paralelamente, uma missão internacional Brasil-Alemanha-Dinamarca foi iniciada para estudar tecnologias do túnel submerso Fehmarnbelt, em Hamburgo, com o objetivo de aplicá-las no projeto do túnel Santos-Guarujá, a maior obra do novo PAC. A estrutura beneficiará a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da Baixada Santista.