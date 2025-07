Novo marco legal para o setor aquaviário é analisado no Brasil Confira os outros destaques da semana da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos e do IBI Conexão Porto & Indústria|Do R7 11/07/2025 - 20h21 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Na quarta-feira (9), a comissão especial iniciou a análise do projeto de lei para o novo marco legal do setor aquaviário. Deputados da Frente Parlamentar foram nomeados para a vice-presidência. Paulo Alexandre Barbosa propôs uma audiência pública sobre os impactos regulatórios. A ministra Simone Tebet destacou os benefícios das rotas de integração sul-americana, com 190 obras no PAC e orçamento de R$60 bilhões.