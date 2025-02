Novo pier de contemplação é inaugurado no Parque Valongo, em Santos (SP) Prefeito da cidade participou da cerimônia juntamente com Odair Hugo Papa Conexão Porto & Indústria|Do R7 24/01/2025 - 15h53 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O evento de inauguração, que contou com a participação do prefeito de Santos juntamente com Odair Hugo Papa, fez parte das comemorações dos 479 anos de Santos.

Esse novo cartão postal santista leva o nome de Odair, técnico naval e contador, nascido na cidade, com trajetória profissional ligada ao mar e ao porto da cidade.