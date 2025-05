Número de caminhoneiros tem redução e apagão logístico é preocupação de especialistas A falta de interesse dos jovens na profissão, devido a baixos salários e riscos, agrava a situação Conexão Porto & Indústria|Do R7 16/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h44 ) twitter

A crise de motoristas de caminhão no Brasil está se intensificando, com uma redução de 22% desde 2015, ameaçando um apagão logístico nos portos. O transporte rodoviário, responsável por mais de 60% das cargas, enfrenta desafios como a alta média de idade dos motoristas, custos elevados para obtenção da CNH profissional e infraestrutura precária. A falta de interesse dos jovens na profissão, devido a baixos salários e riscos, agrava a situação. Empresas estão buscando soluções, como a contratação via CLT, mas a demanda crescente nos portos, especialmente em Santos, pressiona ainda mais o setor. A infraestrutura inadequada e a falta de apoio nas estradas são preocupações adicionais, destacando a necessidade urgente de melhorias para evitar um colapso logístico.