Operação no Porto de Santos fiscaliza a emissão de poluentes por caminhões A abordagem inclui bloqueios viários e uso de opacímetro para medir a intensidade da fumaça Conexão Porto & Indústria|Do R7 17/06/2025 - 20h22 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h22 )

A operação conjunta da Guarda Portuária, Cetesb e setor ambiental visa controlar a emissão de gases poluentes por caminhões no Porto de Santos. A abordagem inclui bloqueios viários e uso de opacímetro para medir a intensidade da fumaça. Veículos que excedem limites são autuados, e a qualidade do Arla 32 é verificada para evitar problemas com óxidos de nitrogênio.