Operadora ferroviária revela dados de relatório de sustentabilidade de 2024 Rumo destacou marcos importantes, incluindo redução na emissão de gases do efeito estufa Conexão Porto & Indústria|Do R7 03/04/2025 - 20h04 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h04 )

A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, lançou seu relatório anual de sustentabilidade, destacando marcos importantes em 2024, especialmente em ESG. A empresa reduziu emissões de gases de efeito estufa em 3,3%, mesmo com um aumento no volume transportado.

A Rumo investe em eficiência operacional e tecnologia, como trens mais longos e controle automatizado, para reduzir emissões e custos. O setor ferroviário brasileiro avança com renovações de concessões e novos modelos regulatórios, impulsionando investimentos. A diversidade também é foco, com 30% de mulheres em cargos de liderança e a Rumo continua a promover a inclusão com programas de treinamento para mulheres.