Oportunidade: Empreendedores de SP podem se inscrever no Brasil Mais Produtivo Programa gratuito oferece 90 vagas no Vale do Ribeira e foca em inovação e produtividade Conexão Porto & Indústria|Do R7 11/03/2025 - 11h27 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h27 )

Empreendedores de micro e pequenas empresas em São Paulo podem se inscrever no programa Brasil Mais Produtivo, que oferece oportunidades de melhorias rápidas e de alto impacto.

Com 90 vagas no Vale do Ribeira, o programa é gratuito e as inscrições vão até 1º de junho. Em parceria com o Governo Federal e o Senai, o programa visa fomentar a inovação e aumentar a produtividade através de metodologias personalizadas.

Os bolsistas do Sebrae aplicam soluções específicas para cada negócio, identificando problemas e desenvolvendo planos de ação. É necessário que as empresas tenham pelo menos um ano de CNPJ para participar.