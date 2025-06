Parceria oferece cursos no meio rural para combater escassez de mão de obra A iniciativa oferece oportunidades de aprendizado prático Conexão Porto & Indústria|Do R7 05/06/2025 - 20h41 (Atualizado em 05/06/2025 - 20h41 ) twitter

O Serviço de Aprendizagem Rural, Senar, oferece cursos gratuitos para capacitar trabalhadores rurais e estudantes no agronegócio, abordando desde operação de maquinário até tecnologias avançadas como drones e inteligência artificial. A iniciativa visa combater a escassez de mão de obra qualificada no campo, oferecendo oportunidades de aprendizado prático e teórico, essenciais para o desenvolvimento profissional no setor.