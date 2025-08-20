Parque Valongo entra na terceira fase de obras e reforça a integração porto-cidade
A obra inclui a recuperação do Armazém 3 e a urbanização ao redor da Casa de Pedra
O Parque Valongo, em Santos, entra na terceira fase de revitalização com um investimento de 17 milhões de reais. A obra inclui a recuperação do Armazém 3 e a urbanização ao redor da Casa de Pedra, transformando o espaço em um local multiuso para eventos e atrações culturais. A conclusão está prevista para oito meses, reforçando a integração entre o porto e a cidade. O projeto, inspirado em portos internacionais, visa também a criação de um novo terminal marítimo de passageiros.