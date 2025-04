Percentual de empresas de logística no mercado de capitais no Brasil ainda é pequeno Desafios de governança e a necessidade de sistemas ERP robustos são barreiras para investidores Conexão Porto & Indústria|Do R7 01/04/2025 - 20h38 (Atualizado em 01/04/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado de capitais no Brasil está se consolidando como uma alternativa para empresas em busca de crescimento, mas a presença de companhias logísticas na bolsa ainda é limitada. Com cerca de 667 mil empresas no setor de transporte rodoviário, poucas estão listadas na B3.

Desafios de governança e a necessidade de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) robustos são barreiras para investidores. A consolidação do setor e a melhoria na gestão podem facilitar o acesso ao mercado de capitais. Eduardo Ghelere, CEO da Ghelere Transportes, destaca que, apesar das dificuldades macroeconômicas, o acesso ao mercado pode trazer liquidez e melhores condições de financiamento, além de perspectivas positivas para o futuro do setor no Brasil.