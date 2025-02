Períodos de altas temperaturas afeta produção de alimentos Calor extremo e falta de chuva prejudicam criação de hortaliças Conexão Porto & Indústria|Do R7 20/02/2025 - 13h55 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h55 ) twitter

O calor extremo deste verão não atinge apenas o ser humano e os animais, mas os impactos também são sentidos na produção e na venda de hortaliças. As altas temperaturas aliadas a baixa umidade, também são prejudiciais ao solo.

De acordo com o Ministério da Agricultura, os danos causados nesse período são: queimaduras nas folhas, murchamento e amarelamento, crescimento sem flores e infestação de pragas.

Com uma evaporação maior da água, é necessário regar as hortaliças com maior frequência. Já locais com o solo coberto amenizam a radiação solar e evitam a perda de água.